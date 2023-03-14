السجن موقوف التنفيذ في حق الصحفيين الفرنسيين المتهمين بابتزاز الملك

2023-03-14 / 17:13
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هبة بريس - الرباط

أدان القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسيي وإريك لوران بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس.

وقضت محكمة باريس، بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ في حق الصحفيين، ودفعهما غرامة قدرها 10 آلاف يورو.

وكانت النيابة العامة الفرنسية، قد التمست الحكم على الصحافيين بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 15 ألف أورو، بعد ابتزازهما القصر الملكي ومطالبته بدفع الملايين سنة 2015، مقابل عدم نشر كتاب يتضمن أسرار ومعلومات حساسة عن المغرب.

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