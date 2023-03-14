تناولا القضايا الإقليمية والدولية.. بوريطة يتلقى اتصالا هاتفيا من لافروف

2023-03-14 / 16:58
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هبة بريس

تلقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره وزير شؤون خارجية روسيا الفيدرالية سيرغي لافروف.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المباحثات همت تطور العلاقات الثنائية في إطار الاحترام المتبادل والحوار البناء وتعزيز التعاون القطاعي.

كما تم خلال هذه المباحثات، يضيف البلاغ، تناول القضايا الإقليمية والدولية.

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