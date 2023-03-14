وهبي يلتقي نظيرته البرتغالية ويتفقان على تعزيز علاقات التعاون

هبة بريس

على هامش مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس، أجرى وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 14 مارس 2023، بمقر وزارة العدل بالعاصمة البرتغالية لشبونة، مباحثات مثمرة مع وزيرة العدل البرتغالية السيدة كاترينا سامينتور إي كاسترو.

اللقاء كان مناسبة للتباحث حول العديد من القضايا المشتركة والهامة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون لترقى إلى مستويات أفضل.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل على العلاقات المتينة التي تجمع جمهورية البرتغال والمملكة المغربية منذ سنوات والتي تتجلى في الكثير من المجالات بما فيها المجالات الاجتماعية والمشتركة بين البلدين.

وأبرز الوزير أن المغرب والبرتغال تربطهما عدة اتفاقيات هامة بما فيها مجال العدالة، وأن هذا اللقاء يأتي لتعميق التعاون وتوسيعه خلال المستقبل، من خلال اتفاق الطرفين على ضرورة توقيع المزيد من الاتفاقيات في الأيام القليلة المقبلة وكذلك العمل على تبادل التجارب والزيارات والقوانين والتكوين في مختلف مجالات العدالة.

كما استعرض المسؤول الحكومي المغربي لنظيرته البرتغالية الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مختلف المجالات وخاصة في مجال العدالة، مشيرا إلى أن المغرب يسير ويتغير بسرعة ومستعد للانفتاح على كل التجارب بما فيها التجربة البرتغالية.

من جهتها، عبرت الوزيرة البرتغالية عن سعادتها بالعمل المشترك مع المغرب، معتبرة التجربة المغربية هي تجربة غنية، وكذلك التجربة البرتغالية هي تجربة متميزة، ولذلك على التجربتين الانفتاح على بعضهم البعض للاستفادة من مجموعة العناصر المشتركة في مجالات العدالة والقوانين والتكوين وغيرها.

وأبدت المسؤولة البرتغالية رغبتها بزيارة المغرب خلال الشهور القليلة المقبلة للمشاركة في العديد من المؤتمرات، اَملة توقيع المزيد من الاتفاقيات في مجال العدالة مع المملكة المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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