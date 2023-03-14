“فيفا” يوافق على نظام كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا

هبة بريس - وكالات

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الثلاثاء، على صيغة مونديال 2026 بالنظام الجديد بـ 12 مجموعة مكونة من أربعة فرق، أي بمشاركة 48 منتخبًا وطنيًا وذلك للمرة الأولى بتاريخ المسابقة.

وأوضح الاتحاد على موقعه الرسمي أن 48 فريقًا سيشاركون في الجزء الأخير من مونديال 2026، وليس 32، كما كان عليه الحال خلال البطولة السابقة في مونديال قطر.

وسبق للاتحاد أن وافق في عام 2017 على صيغة يتم فيها تقسيم 48 فريقًا مشاركًا إلى 16 مجموعة من ثلاثة فرق لكل منها؛ لكن مجلس إدارة المنظمة قرر اليوم تقليص عدد المجموعات.

وفقا للنظام الجديد، الفرق التي احتلت المركزين الأول والثاني في المجموعة، وكذلك أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث، ستتأهل إلى نهائيات 1/16 من كأس العالم.

وبالتالي، سيتم زيادة عدد المباريات إلى 104 بدلاً من 80، والتي كان يمكن لعبها في إطار نظام بـ16 مجموعة مكونة من ثلاثة فرق.

وستقام مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0