واكريم يعلق على قضية ميكيات:” لا تستحق هذه الضجة و يجب أن تكون قشابتو واسعة”

نجلاء مزيان

اعتبر الناقد عبد الكريم واكريم أن الجدل الذي أُثير على خلفية تنمر أحد الكوميديين المشاركين ببرنامج ” ستانداب ” على الفنان حسن ميكيات مبالغا فيه “على حد تعبيره”.

و انتقد الناقد المغربي في تصريح خاص لجريدة هبة بريس، البرنامج الكوميدي “ستانداب”، معتبرا أنه لا يحظى بمؤطرين يستطيعون أن يساهموا في صقل مواهب المشاركين و مساعدتهم على الإبداع في “القفشات” الكوميدية.

و علق على لجوء حسن ميكيات إلى القضاء قائلا، الكوميديا تستوعب السخرية من المشاهير وكل من اختار مهنة تجعله معروفا وشخصية عامة عليه أن تكون “قشابتو واسعة”، وألا تكون ردود أفعاله على أي قفشات تستهدفه متشنجة.

و واصل :”البرنامج إياه بئيس ولايمكن أن يظهر موهوبين حقيقيين في الكوميديا لأن فاقد الشيء لايمكن أن يعطيه، فكيف لشباب يؤطره الباسل والحامض طاليس ومن هو على شاكلته أن يصبح كوميديا حقيقيا”.

و أضاف:”اطلعت على الفقرة التي أثارت كل هذه الضجة وصاحبها لا يمكن أن يضحك حتى الأطفال الصغار، لكن ما قاله بخصوص ميكيات عادي جدا وليس هناك داع لكي يكون سببا في كل هذا الضجيج. ما يجب علينا أن نتساءل حوله هو كيف وصلنا لهذا الحضيض الفني الحامض وأصبحنا نسمي هذه الأشياء كوميديا”.

و الجدير بالذكر أن الفنان ميكيات كشف في وقت سابق لجريدة هبة بريس، انه تقدم بشكاية مباشرة ل”الهاكا” بسبب ما اعتبره إهانه في حقه و كذا لمساره الفني الحافل بالعطاءات و النجاحات.

و واصل أن طفلته دخلت في حالة اكتئاب بسبب التنمر الذي تعرضت له في المدرسة من طرف زملائها، الأمر الذي جعلها تتأزم نفسيا خاصة في ظل هذه الفترة التي تشهد امتحانات الدورة الثانية.

وفي سياق متصل أعرب العديد من الفنانين المغاربة و كذا النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم مع الفنان حسن ميكيات، أبرزهم الممثل المغربي محمد الشوبي و محمد خيي.

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