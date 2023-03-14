مغربي ضمن مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

هبة بريس

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن تشكيل مجلس أمنائها الموسع والذي يتكون من تسعة عشرة عضوا من ضمهنم المغربي عز الدين بونيت .

وقال الأمين العام إسماعيل عبد الله إنه تم تشكيل المجلس الموسع ،الذي جاء بناء على قرار صدر عن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح ،من أصحاب المعارف والخبرات المسرحية العربية المتنوعة، والذين يلعبون دورا مؤثرا في المشهد المسرحي العربي، ليكون هذا المجلس الجهة الاستشارية لعمل الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح.

وأضاف أن مدة العضوية بالمجلس ستكون في حدود عامين، بداية من ماي 2023 حتى نهاية أبريل 2025، حيث يجتمع المجلس مرتين في العام بناء على دعوة يوجهها الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.

وسيعقد الاجتماع الأول لهذا المجلس في شهر ماي القادم في الشارقة، “حيث سيشهد عمل الهيئة حيوية جديدة خدمة للمسرح العربي عامة، وفي مفاصل عديدة”.

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