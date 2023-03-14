بعد انتشارها.. الحكومة تتجه لتقنين استعمال “التروتينات الكهربائية”

2023-03-14 / 12:17
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هبة بريس

تتجه الحكومة، نحو تقنين استعمال “التروتينات الكهربائية”، بعد انتشارها في الشوارع والأزقة

ونقلا عن يومية “رسالة الأمن”، صرح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة بصدد تقنين استعمال هذا النوع من الدراجات الكهربائية أو ما يعرف بـ”التروتينيت” مع خضوع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم.

وذكر الوزير، أن الهدف من هذه الخطوة هو إدراج الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة.

كما تروم هذه التعديلات، يضيف الوزير، إلى تحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.

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تعليق واحد

  1. يجب،منع هد التروتينات،لما تسببه من حواذث،ولما تسببه،من مشاكل لساءقي،السيارات انها خطر قاتل في الطريق لقد،اصبحت فخا لاصحاب السيارات

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