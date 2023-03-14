اتفاقية تعاون في التدريب والبحث بين جامعتين مغربيتين وإسرائيلية

هبة بريس

أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، توقيع الجامعة الأورومتوسطية في فاس، والجامعة العبرية بالقدس اتفاقية بهدف التعاون في مجال التدريب والابتكار البحثي.

وقال مكتب الاتصال الإسرائيلي في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن “الجامعة الأورومتوسطية في فاس استقبلت وفدا من الجامعة العبرية الاثنين”.

وأضاف: “وقعت المؤسستان اتفاقية تهدف إلى إقامة تعاون بينهما في مجال التدريب والابتكار البحثي وذلك من خلال تطوير برامج مشتركة تستهدف العلوم التكنولوجية وعلوم الصحة والزراعة المبتكرة”.

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