سعد موفق يحصد جائزة أحسن دور رجالي بالمهرجان المغاربي بهولندا

2023-03-14 / 11:52
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نجلاء مزيان

استطاع الممثل المغربي سعد موفق حصد جائزة أحسن دور رجالي بمهرجان آرليم للسينما المغاربية بهولندا، عن دوره في فيلم “العبد”، للمخرج عبد الإله الجوهري.

و علق مخرج العمل السينمائي عبد الإله الجوهري قائلا:”العبد” شارك لحد الساعة في ثلاث مهرجانات، وحصل على أربع جوائز، من بينها جائزة أحسن ممثل لصديقي سعد موفق”.

وأثنى المتحدث ذاته على موهبة سعد الموفق و قدراته التمثيلية، قائلا:”جائزة يستحقها لعطائه وموهبته وقوة حضوره”.

و الجدير بالذكر أن “العبد” الذي يعد ثالث فيلم روائي طويل للمخرج عبد الإله الجوهري، يعالج مفهوم الحرية والعبودية وفق منظور فلسفي، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة حول إرادة الإنسان، وإذا ما كان حرا فعلا أم أنه مقيد بمجموعة من القوانين والتقاليد التي تجعله خاضعا لها وعبدا دون أن يدري، أمام مجموعة من الالتزامات المفروضة عليه بشكل يومي، سواء في العمل أو الشارع أو في علاقته مع الآخر.

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