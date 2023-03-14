الصحة العالمية: جائحة كورونا قد تنتهي هذا العام
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن أمله بأن تنتهي جائحة فيروس كورونا في عام 2023، وذلك بعد مرور 3 سنوات على إعلان انتشاره وباء عالميا.
وقال غيبريسوس في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، إن العدد الأسبوعي للوفيات بكورونا أصبح لأول مرة أقل منه عند إعلان الجائحة في مارس 2020.
وأضاف: “أنا واثق من أننا سنكون قادرين في وقت ما من هذا العام على القول إن كوفيد-19 قد انتهى كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وكوباء”.
كما أشار غيبريسوس إلى ضرورة استخلاص العبر من الجائحة حتى لا تتكرر “دورة ذعر الإهمال” التي ميزت فترة طويلة من عمر الاستجابة للوباء.
وأبلغت السلطات الصينية في 31 ديسمبر 2019 منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في وسط البلاد.
في أوائل يناير 2020، أعلنت الصين رسميا أن نوعا جديدا من فيروس كورونا هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي مجهول المنشأ، قبل أن يعلن غيبريسوس في 11 مارس 2020، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يحمل طابع جائحة.
وفي وقت سابق هذا الشهر أكد غيبريسوس أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشا فيروس كورونا.
10 تعليقات
انتهت كورونا او لم تنتهي نحن تعايشنا مع الفيروس حتى وان اختفى هههههههههههه.
لقد دمرتونا ثلات سنوات وخربتوا بيوتنا والآن تقولونا ان كورونا قد تنتهي هذه السنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
منظمة الصحة تعلن عن انتهاء فيروس كورونا هذه السنة ولكن للاسف الشديد لم تعد الحياة كما كانت في السابق وذالك راجع إلى اللقاحات السامة التي تلقيناها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
لم نعد نتحمل أي شيء ولم نفهم أي شيء انه تناقد ، كورونا كانت سوى مسرحية ديبلوماسية وسياسية سيطرت على العالم بأكمله..
بسبب قراراتكم التافهة تحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة وتحطم الإقتصاد خلال ثلات سنوات وها نحن اليوم نؤذي الثمن ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا الفيروس حير كبار الباحثين ولحد الآن لم يجدوا له دواء رغم اللقاحات الأربعة ، فكورونا لن تنتهي وستظل تطاردنا في حياتنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد منذ ان سمعنا عن هذا الفيروس كوفيد 19 كورونا فالحياة عادية جدا عندنا تعايشنا مع الفيروس بروح رياضية وتضامنية ، نحن الآن ما يهمنا سوى الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ..
كل العالم نسيى موضوع كورونا إلا المغرب فهو لازال يتحدث عنها ، نحن نريد التغيير والاصلاح وليس كلام لامحل له من الاعراب هههههههههههه….وهذا هو خير الكلام ما قل ودل…
المغرب يريد التغيير والاصلاح ويريد المعقول ومراعاة حالة الفقير ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك ، أما كورونا فقد انتهت بالنسبة لنا …..
ملاحظة فقد منذ أن تلقينا الجرعات التلاثة وصحتنا تتدهور ونزلات البرد كثرت ولا نعرف السبب سؤال يتطلب إجابته من طرف وزارة الصحة…؟؟؟؟!!!!