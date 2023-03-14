البيضاء.. مصرع شخصين في حادث اصطدام دراجة نارية ب”طرامواي”

2023-03-14 / 11:35
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هبة بريس - البيضاء

لقي شخصان مصرعهما، في حادث اصطدام دراجة نارية ب”طرامواي” بمدينة الدار البيضاء.

وحسب شهود عيان، فالحادثة التي وقعت مساء أمس الاثنين، على مستوى محطة “باشكو” بالبيضاء، نتجت إثر اصطدام الدراجة النارية التي كانت قادمة بسرعة فائقة بعربة “الطرامواي”.

وأسفرت الحادثة، عن مصرع فتاة وشاب كانوا على متن الدراجة المذكورة.

وفور علمها بالحادثة، انتقلت مصالح السلطات المحلية والمصالح الأمنية الى عين المكان، حيث تم نقل جثتي الهالكين الى مستودع الأموات وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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تعليق واحد

  1. كفانا من التهور ولا موبالات كلنا مسؤولين علا سلامتنا في هاده الحوادث الموميتا

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