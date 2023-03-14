ضمنهم 3 مغاربة.. “الكاف” يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا
هبة بريس
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
وشهد التشكيل الذي نشره الكاف عبر صفحته على “تويتر”، وجود 5 لاعبين عرب.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: رضا التكناوتي “الوداد المغربي”
الدفاع: كابومبي “سيمبا التنزاني” – أرسين زولا “الوداد المغربي” – محمد نهيري “الرجاء المغربي” – موسى بنزايد “شبيبة القبائل الجزائري”
الوسط: وليد صابر “الرجاء المغربي” – تشاما “سيمبا التنزاني” – أحمد سيد زيزو “الزمالك المصري” – ديفيد أباجنا “الهلال السوداني” – شالوليلي “صن داونز الجنوب إفريقي”.
الهجوم: زواني “صن داونز الجنوب إفريقي”.
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