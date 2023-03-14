ضمنهم 3 مغاربة.. “الكاف” يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا

2023-03-14 / 10:33
0
هبة بريس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل الذي نشره الكاف عبر صفحته على “تويتر”، وجود 5 لاعبين عرب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي “الوداد المغربي”

الدفاع: كابومبي “سيمبا التنزاني” – أرسين زولا “الوداد المغربي” – محمد نهيري “الرجاء المغربي” – موسى بنزايد “شبيبة القبائل الجزائري”

الوسط: وليد صابر “الرجاء المغربي” – تشاما “سيمبا التنزاني” – أحمد سيد زيزو “الزمالك المصري” – ديفيد أباجنا “الهلال السوداني” – شالوليلي “صن داونز الجنوب إفريقي”.

الهجوم: زواني “صن داونز الجنوب إفريقي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هل انخرط جمهور الرجاء في حملة أعداء الوطن ضد نجاحات المغرب دون أن يدري؟

هل انخرط جمهور الرجاء في حملة أعداء الوطن ضد…

2023-03-14 / 12:42
Photo of لأول مرة بالدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينظم إفطارا جماعيا على ملعبه في رمضان

لأول مرة بالدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينظم إفطارا جماعيا على…

2023-03-13 / 22:57
Photo of الركراكي: الواقفون وراء الحملة ضد لقجع لا يمكن أن يكونوا من محبي كرة القدم المغربية

الركراكي: الواقفون وراء الحملة ضد لقجع لا يمكن أن…

2023-03-13 / 12:40
Photo of ضمت أسماء جديدة.. الركراكي يعلن عن قائمة “الأسود” لمواجهة البرازيل والبيرو

ضمت أسماء جديدة.. الركراكي يعلن عن قائمة “الأسود” لمواجهة…

2023-03-13 / 11:27
Photo of نادي اشبيلية: حالة بونو مستقرة وقد غادر المستشفى

نادي اشبيلية: حالة بونو مستقرة وقد غادر المستشفى

2023-03-13 / 09:56
Photo of رفقة مساعده يوسف فرتوت..الزاكي يوقع عقد تدريبه المنتخب السوداني

رفقة مساعده يوسف فرتوت..الزاكي يوقع عقد تدريبه المنتخب السوداني

2023-03-12 / 19:15
Photo of بونو يتعرض لإصابة قوية ويترك أرضية الملعب أمام ألميريا الاسباني

بونو يتعرض لإصابة قوية ويترك أرضية الملعب أمام ألميريا…

2023-03-12 / 18:32
Photo of الأندية المغربية تواصل دعمها لفوزي لقجع وتستنكر الحملة ضده

الأندية المغربية تواصل دعمها لفوزي لقجع وتستنكر الحملة ضده

2023-03-12 / 17:49
Photo of جون أفريك: المغرب نموذج إفريقي للدبلوماسية الرياضية

جون أفريك: المغرب نموذج إفريقي للدبلوماسية الرياضية

2023-03-12 / 15:18
Photo of ” استهداف لقجع “..نادي اتحاد طنجة يعلن تضامنه مع رئيس جامعة الكرة

” استهداف لقجع “..نادي اتحاد طنجة يعلن تضامنه مع…

2023-03-12 / 14:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق