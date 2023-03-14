عمدة فاس يزور مدينة تيواوون السينغالية لتوسيع نطاق التعاون بين المدينتين

هبة بريس - فاس

بدعوة من عمدة مدينة تيواوون DEMBA DIOP قام عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي بزيارة رسمية لحضور فعاليات المهرجان الثقافي والروحي للذكرى السنوية للطريقة التيجانية بالسنغال الذي تم تنظيمه يوم الأحد 12 مارس 2023 بمدينة تيواوون.

وتأتي هذه الزيارة حسب مصدر مقرب من العمدة، في إطار تفعيل وتعزيز إتفاقيات التعاون والشراكة التي تجمع بين مدينة فاس والعديد من المدن على المستوى الدولي والتي تمت المصادقة على بعضها في الدورة العادية لشهر فبراير 2023 وخاصة الإفريقية منها والتي تهدف إلى إلى تعميق وتنويع التعاون الدولي وتوسيع نطاق نمودج التعاون جنوب – جنوب.

كما جاءت هذه الزيارة أيضاً، لبحث سبل تفعيل وتعزيز إتفاقية التوأمة التي تجمع بين مدينة فاس ومدينة تيواوون والتي تهدف إلى تكثيف التعاون، في إطار روح من التضامن والتقارب والانفتاح والصداقة بين المدينتين في المجالات السياحية والدينية والثقافية والفنية والإقتصادية والتقنية، وذلك للإسهام بفعالية في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية والروحية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة والإنخراط الكامل في سياق التعاون المتقدم الذي يربط البلدين عامة.

وللإشارة فإن مدينة فاس تحظى بتقدير بالغ بين أتباع الطريقة التيجانية في السنغال، وعبر العالم، لكونها تحتضن مقر الزاوية التيجانية الأم، وضريح مؤسس الطريقة الشيخ سيدي أحمد التيجاني (1737 – 1815 ميلادية)، أحد أعمدة التصوف بالغرب الإسلامي وبإفريقيا جنوب الصحراء، والذي قاده شغفه بالعلوم الشرعية والمعرفة الصوفية إلى العديد من الأمصار قبل أن يستقر في مدينة فاس سنة 1798.

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