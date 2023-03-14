ترامب: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة.
وقال ترامب، الذي يخطط للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 2024، خلال حملة انتخابية في ولاية آيوا: “أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة لأنني أعتقد حقًا أنكم ستخوضون الحرب العالمية الثالثة”.
وأشار ترامب، في أكثر من مرة، إلى أنه على عكس خليفته في البيت الأبيض جو بايدن، كان سيمنع الصراع في أوكرانيا، والذي، في رأي الزعيم الأمريكي السابق، يمكن أن يتطور إلى مواجهة نووية عالمية.
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المجموع 2 آراء
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11 تعليقات
ترامب شخصية قوية ..
جو بايدن سبق له أن صرح بذلك ان ترامب هو الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية..
حرب القوى العالمية سيبدأ مع ترامب ..
ترامب يعرف كيف يتصرف مع قادة الدول بالخدمة وبدون حرب او تهديد..
حرب عالمية على الابواب مع عمد الرئيس جو بايدن..
اللهم اضرب الضالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين..
نتمنى عودة الحياة العامة على طبيعتها..
شخصية عالمية ترامب..
ترامب الرئيس الأفضل الولايات المتحدة الأمريكية..
سيكون افضل من جو بايدن لأنه شخصية كاريزما ..
رغم انه ضد الهجرة الا ان لديه شخصية قوية ونفوذ وصداقة مع بوتين.بادين شخص ضعيف الشخصية ويقال انه بدا مرض الزهايمر مثل فقدان الذاكرة..الخ قيل ان الحق مع الاقوى ولو كان بغلا!!