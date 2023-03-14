ترامب: أنا المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب، الذي يخطط للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى في عام 2024، خلال حملة انتخابية في ولاية آيوا: “أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد. سأمنع الحرب العالمية الثالثة لأنني أعتقد حقًا أنكم ستخوضون الحرب العالمية الثالثة”.

وأشار ترامب، في أكثر من مرة، إلى أنه على عكس خليفته في البيت الأبيض جو بايدن، كان سيمنع الصراع في أوكرانيا، والذي، في رأي الزعيم الأمريكي السابق، يمكن أن يتطور إلى مواجهة نووية عالمية.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2