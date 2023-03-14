ترويج معدات للهجرة السرية تجر شخصا للاعتقال بالفنيدق

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة الفنيدق، أمس الاثنين 13 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج معدات يشتبه في تسخيرها لأغراض الهجرة غير الشرعية عبر المسالك

البحرية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنزله بحي “الأمل” بمدينة الفنيدق، وذلك بناءً على معطيات حول شبهة تورطه في تخزين وبيع معدات خاصة بممارسة الرياضات البحرية لفائدة منظمي عمليات الهجرة غير المشروعة.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز 49 قاربا من نوع “كاياك” من مختلف الأحجام و18 غشاء خاص بها، بالإضافة 16 قارب مطاطي من الحجم الصغير و11 عجلة مطاطية للسباحة ومجموعة من ألواح التزحلق على الماء ومجموعة من المجاديف وآلات النفخ وصدريات الإنقاذ البحري والزعانف البلاستيكية الخاصة بالسباحة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ارتباط هذه الأفعال الإجرامية بشبكات الهجرة غير الشرعية.

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