طقس
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طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-03-14 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا جنوب ووسط البلاد.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس ووالماس، كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما جنوب البلاد والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و26 درجة بكل من منطقة سوس والشياظمة والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 08 و17 درجة في ما تبقى من المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أنحاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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‫10 تعليقات

  6. قال تعالى:« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ»..

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