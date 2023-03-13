أولاد التايمة : اعتقال فاعل جمعوي ومراسل جريدة لتورطه في النصب والاحتيال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة ” هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن السلطات الأمنية بمفوضية أولاد التايمة اقليم تارودانت ، تمكنت من توقيف شخص مبحوث عنه بتهم النصب والاحتيال.

وحسب ذات المصادر فالشخص الموقوف هو فاعل جمعوي بالمدينة ومراسل إحدى الجرائد، سبق أن وضعت ضده عدة شكايات من جمعيات مدنية بمدينة شفشاون وعدد من المدن الاخرى بالمملكة، بعد استيلاءه على أموال من الضحايا.

وشاءت الصدف يوم أمس الاحد، وهو بصدد تنظيم مهرجان بالمدينة، أن تعرف عليه بعض ضحاياه، قبل أن يتم إخطار المصالح الامنية، ليتم اعتقاله والإستمتاع اليه في محضر مع بعض ضحاياه.

ومن المنتظر أن يتم احالته يوم غد الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة بإبتدائية تارودانت.

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