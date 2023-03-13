أولاد التايمة : اعتقال فاعل جمعوي ومراسل جريدة لتورطه في النصب والاحتيال

2023-03-13 / 21:52
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة ” هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن السلطات الأمنية بمفوضية أولاد التايمة اقليم تارودانت ، تمكنت من توقيف شخص مبحوث عنه بتهم النصب والاحتيال.

وحسب ذات المصادر فالشخص الموقوف هو فاعل جمعوي بالمدينة ومراسل إحدى الجرائد، سبق أن وضعت ضده عدة شكايات من جمعيات مدنية بمدينة شفشاون وعدد من المدن الاخرى بالمملكة، بعد استيلاءه على أموال من الضحايا.

وشاءت الصدف يوم أمس الاحد، وهو بصدد تنظيم مهرجان بالمدينة، أن تعرف عليه بعض ضحاياه، قبل أن يتم إخطار المصالح الامنية، ليتم اعتقاله والإستمتاع اليه في محضر مع بعض ضحاياه.

ومن المنتظر أن يتم احالته يوم غد الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة بإبتدائية تارودانت.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طانطان : السلطات تحبط عملية للهجرة السرية وتحجز معدات

طانطان : السلطات تحبط عملية للهجرة السرية وتحجز معدات

2023-03-13 / 20:19
Photo of حوادث السير ..رئاسة النيابة العامة تدعو إلى عقوبات إضافية

حوادث السير ..رئاسة النيابة العامة تدعو إلى عقوبات إضافية

2023-03-13 / 18:54
Photo of اعتقالات في خريبكة ..”إكستازي ؛ ريفوتريل ؛ مخدر ” البوفا” والكوكايين

اعتقالات في خريبكة ..”إكستازي ؛ ريفوتريل ؛ مخدر ”…

2023-03-13 / 18:04
Photo of مكناس.. وزير الثقافة يزور مواقع آثرية للإطلاع على تقدم أشغالها رفقة العامل

مكناس.. وزير الثقافة يزور مواقع آثرية للإطلاع على تقدم…

2023-03-13 / 17:50
Photo of بالأرقام.. ارتفاع مقلق لحالات الطلاق والتطليق بالمغرب

بالأرقام.. ارتفاع مقلق لحالات الطلاق والتطليق بالمغرب

2023-03-13 / 17:48
Photo of ورزازات: طائر يتسبب في عطب بطائرة متجهة إلى فرنسا

ورزازات: طائر يتسبب في عطب بطائرة متجهة إلى فرنسا

2023-03-13 / 16:19
Photo of بولعجول: نتائج الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية “مشجعة لكنها غير كافية”

بولعجول: نتائج الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية “مشجعة لكنها غير…

2023-03-13 / 16:14
Photo of حاول التسلل الى سبتة سباحة.. جث.ة قاصر من الفنيدق تظهر بسواحل الحسيمة

حاول التسلل الى سبتة سباحة.. جث.ة قاصر من الفنيدق…

2023-03-13 / 15:50
Photo of طنجة.. تفكيك عصابة إجرامية تنصب على الراغبين في الهجرة

طنجة.. تفكيك عصابة إجرامية تنصب على الراغبين في الهجرة

2023-03-13 / 15:04
Photo of مديونة.. تدشين المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن

مديونة.. تدشين المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن

2023-03-13 / 13:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق