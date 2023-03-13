الأوقاف ..واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ستؤدى دفعة واحدة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الإثنين، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1444 هـ ستنطلق بوكالات (بريد بنك) بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من 23 إلى 29 مارس الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ إلى المواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار، حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا واجبات الحج لموسم 1444هـ في المرحلة الأولى، أن واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ستؤدى دفعة واحدة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8