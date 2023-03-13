السعودية تؤكد إقامة فريضة الحج لهذا العام وفق ضوابط احترازية
الصورة تعبيرية

الأوقاف ..واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ستؤدى دفعة واحدة

2023-03-13 / 19:50
2
هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الإثنين، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج لموسم 1444 هـ ستنطلق بوكالات (بريد بنك) بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من 23 إلى 29 مارس الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ إلى المواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار، حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا واجبات الحج لموسم 1444هـ في المرحلة الأولى، أن واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ستؤدى دفعة واحدة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفلك يحدد بداية رمضان

الفلك يحدد بداية رمضان

2023-03-10 / 18:08
Photo of تفاصيل فتوى اللجنة الدائمة للافتاء في السعودية حول وحدة الأديان

تفاصيل فتوى اللجنة الدائمة للافتاء في السعودية حول وحدة…

2023-02-26 / 20:07
Photo of حج 2023 : المنتقون في عملية قرعة الحج مدعوون إلى استلام وملء شهادة الانتقاء

حج 2023 : المنتقون في عملية قرعة الحج مدعوون…

2023-02-24 / 22:26
Photo of وزارة الأوقاف تحدد مبلغ مصاريف الحج لموسم 1444 هجرية

وزارة الأوقاف تحدد مبلغ مصاريف الحج لموسم 1444 هجرية

2023-02-15 / 17:01
Photo of وصول أكثر من 4,8 ملايين معتمرا إلى السعودية هذا العام

وصول أكثر من 4,8 ملايين معتمرا إلى السعودية هذا…

2023-02-15 / 10:42
Photo of لتيسير إجراءات قدوم الحجاج ..السعودية تطلق منصة “نسك الحج “

لتيسير إجراءات قدوم الحجاج ..السعودية تطلق منصة “نسك الحج…

2023-02-14 / 11:12
Photo of إلغاء اشتراط المحرم للنساء.. بنحمزة يفصل في القرار

إلغاء اشتراط المحرم للنساء.. بنحمزة يفصل في القرار

2023-02-09 / 19:40
Photo of تعزية ومواساة للزميل سعيد سونا في وفاة والده

تعزية ومواساة للزميل سعيد سونا في وفاة والده

2023-02-05 / 22:37
Photo of “هبة بريس” تعزي في وفاة الأستاذ رفعت

“هبة بريس” تعزي في وفاة الأستاذ رفعت

2023-02-04 / 20:23
Photo of وزارة الأوقاف : فاتح شهر رجب هو يـوم غد الإثنين 23 يناير 2023

وزارة الأوقاف : فاتح شهر رجب هو يـوم غد…

2023-01-22 / 19:44

‫2 تعليقات

  1. حددت أسعار حملات الحج في فرنسا 2023 بقيمة تتراوح بين 800 و 1600 يورو وتشمل التكاليف الإقامة في فنادق المملكة ووجبات الطعام والمرشدين السياحيين بالإضافة إلى وجبات خفيفة طوال اليوم.

  2. بشحال بشحال الخوت؟ تفارضوا ليا غير 2 منكم يالخوت بثمن الحج، مشري سكن اقتصادي مليح،…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق