بالأرقام.. ارتفاع مقلق لحالات الطلاق والتطليق بالمغرب

هبة بريس

ارتفعت حالات الطلاق والتطليق بالمغرب خلال الفترة بين 2016 و2021، حسب ما قالته رئيسة شعبة النيابة العامة المتخصصة برئاسة النيابة العامة، عزيزة هنداز، مشيرة إلى تسجيل تراجع كبير في حالات الصلح.

وأفادت هنداز، خلال ندوة صحافية من تنظيم الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بأن ظاهرة الطلاق تشهد ارتفاعا مقلقا بالمملكة، إذ انتقلت من 72 ألف قضية طلاق وتطليق سنة 2016 إلى 126 ألف قضية سنة 2021.

وأشارت هنداز، خلال هذه الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان “الوساطة الأسرية واستقرار الأسرة”، إلى تسجيل تراجع كبير في عدد الإشهادات على الصلح إلى 15 ألف حالة خلال سنة 2021، بعدما كانت تتجاوز الـ20 ألفا سنة 2016.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0