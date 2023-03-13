سطات.. جث.ة معلقة بحبل فوق قنطرة الطريق السيار تستنفر السلطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس، أن المصالح الأمنية بمدينة سطات في هذه الاثناء من عصر اليوم الاثنين، تواصل تحقيقاتها على خلفية العثور على جثة معلقة في ظروف غامضة بواسطة حبل فوق قنطرة الطريق السيار بين سطات ومراكش على مستوى حي مجمع الخير، مماخلف استنفارا انتقلت على إثره عناصر الوقاية والسلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق محيط المكان بهدف انزال الجثة بهدف نقلها صوب مستودع الأموات تمهيدا لاخضاعها للتشريح الطبي.

عناصر مسرح الجريمة، بدورها قامت بعملية مسح كامل لمحيط الواقعة وأخذ عينات من الجثة من شأن ذلك أن يفيد في مجريات التحقيق التي باشرها المحققون بتعليمات من النيابة العامة المختصة للوصول إلى هوية الضحية الشاب.

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