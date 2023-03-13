مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

سطات.. جث.ة معلقة بحبل فوق قنطرة الطريق السيار تستنفر السلطات

2023-03-13 / 17:20
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس، أن المصالح الأمنية بمدينة سطات في هذه الاثناء من عصر اليوم الاثنين، تواصل تحقيقاتها على خلفية العثور على جثة معلقة في ظروف غامضة بواسطة حبل فوق قنطرة الطريق السيار بين سطات ومراكش على مستوى حي مجمع الخير، مماخلف استنفارا انتقلت على إثره عناصر الوقاية والسلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق محيط المكان بهدف انزال الجثة بهدف نقلها صوب مستودع الأموات تمهيدا لاخضاعها للتشريح الطبي.

عناصر مسرح الجريمة، بدورها قامت بعملية مسح كامل لمحيط الواقعة وأخذ عينات من الجثة من شأن ذلك أن يفيد في مجريات التحقيق التي باشرها المحققون بتعليمات من النيابة العامة المختصة للوصول إلى هوية الضحية الشاب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 8 قـ.ـتلى في انقلاب زورقين قبالة سواحل سان دييغو الأمريكية

8 قـ.ـتلى في انقلاب زورقين قبالة سواحل سان دييغو…

2023-03-12 / 20:45
Photo of تطوان ..انتشال جــ..ثـة طفل عمره 12 سنة غـ..ـرق بواد المحنش

تطوان ..انتشال جــ..ثـة طفل عمره 12 سنة غـ..ـرق بواد…

2023-03-12 / 20:38
Photo of ” رفيسة” بسطات تدخل ستة أشخاص المستعجلات

” رفيسة” بسطات تدخل ستة أشخاص المستعجلات

2023-03-11 / 21:17
Photo of طنجة ..شاطئ المريسات يلفظ جــ..ـثة مجهولة

طنجة ..شاطئ المريسات يلفظ جــ..ـثة مجهولة

2023-03-11 / 18:10
Photo of سطات.. جث.تان بمنزل تستنفران أمن المدينة

سطات.. جث.تان بمنزل تستنفران أمن المدينة

2023-03-11 / 16:27
Photo of البيضاء.. حريق مهول يأتي على محلات ب”كراج علال”

البيضاء.. حريق مهول يأتي على محلات ب”كراج علال”

2023-03-10 / 09:17
Photo of اختناق جماعي بالجديدة جراء تسرب الغاز من سخان للماء

اختناق جماعي بالجديدة جراء تسرب الغاز من سخان للماء

2023-03-08 / 16:24
Photo of اكادير: العثور على جث.ة متشرد داخل سيارة متهالكة

اكادير: العثور على جث.ة متشرد داخل سيارة متهالكة

2023-03-06 / 17:00
Photo of تازة.. درك واد أمليل يفك لغز جريمة قت.ل شاب نواحي المنطقة

تازة.. درك واد أمليل يفك لغز جريمة قت.ل شاب…

2023-03-06 / 15:33
Photo of حالته حرجة بقسم الانعاش ..شاب يذبــ..ــح نفسه وسط الشارع العام بطنجة

حالته حرجة بقسم الانعاش ..شاب يذبــ..ــح نفسه وسط الشارع…

2023-03-04 / 18:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق