بريطانيا… 10 آلاف طبيب يضربون عن العمل احتجاجا على “تدني الأجور”

2023-03-13 / 17:06
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هبة بريس - وكالات

دخل عشرات الآلاف من الأطباء المبتدئين في إضراب في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم الاثنين، للمطالبة بتحسين الأجور، مستهلين ثلاثة أيام من الاضطرابات الواسعة النطاق في المستشفيات والعيادات الصحية الممولة من الدولة في البلاد.

ويشكل الأطباء المبتدئون – المؤهلون ولكن في السنوات الأولى من حياتهم المهنية – 45% من إجمالي الأطباء في الخدمة الصحية الوطنية.

ويعني إضرابهم أنه سيتم إلغاء العمليات والمواعيد لآلاف المرضى، وكان لا بد من حشد كبار الأطباء والممرضات الآخرين لتغطية خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة وخدمات الأمومة، بحسب “أسوشيتد برس”.

وتقول نقابة الأطباء البريطانية إن رواتب الأطباء المبتدئين قد انخفضت بنسبة 26% بالقيمة الحقيقية منذ عام 2008، في حين أن عبء العمل وقوائم انتظار المرضى وصلت إلى مستويات قياسية.

وتؤكد النقابة أن الإرهاق وأزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة تدفع عشرات الأطباء بعيدًا عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (حكومية).

وأوضحت أن الأطباء المؤهلين حديثًا يتقاضون 14.09 جنيه (17 دولارا) في الساعة.

وقالت الطبيبة ريبيكا ليسمان( 29 عامًا)، طبيبة أمراض النساء والتوليد: “كل ما يطلبه الأطباء المبتدؤون هو أن نحصل على أجر يتناسب مع مهاراتنا”.

وأضافت: “أحب هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولا أريد العمل في عيادة خاصة، لكنني أعتقد أننا نشهد تآكلا في الخدمات العامة (..)”أريد أن أكون في العمل، وأعتني بالناس، وأن أتدرب. لا أريد أن أكون هنا لأضرب، لكني أشعر أن عليّ ذلك”.

كما نظم العاملون الصحيون الآخرون، بمن فيهم الممرضات والمسعفون، إضرابات في الأشهر الأخيرة للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. تظهر أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه تم بالفعل تأجيل أكثر من 100 ألف موعد هذا الشتاء نتيجة إضراب الممرضات.

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