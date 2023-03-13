اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تثمن عاليا موقف الملك من القضية الفلسطينية

هبة بريس

ثمنت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني عاليا الموقف الواضح والدائم للمملكة المغربية ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجاه القضية الفلسطينية.

وجاء في بيان للجنة، أن هذا الموقف ” يؤكد على الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967 “.

وأكدت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني على عمق العلاقات المغربية الفلسطينية تاريخيا، وتقدمت إلى جلالة الملك محمد السادس بالشكر والعرفان على ترأسه لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ودعم جلالته المستمر للمدينة المقدسة وسكانها.

من جهة أخرى، أعربت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، وهي لجنة مستقلة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، عن رفضها استغلال القضية الفلسطينية في الأجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبية.

وأعربت في هذا الصدد عن استنكارها للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية فيما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل والزج بالقضية الفلسطينية بطريقة غير مسؤولة.

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