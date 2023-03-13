حاول التسلل الى سبتة سباحة.. جث.ة قاصر من الفنيدق تظهر بسواحل الحسيمة

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر أمس الأحد على جثة قاصر مغربي ، كانت تطفو فوق مياه أحد الشواطئ بسواحل الحسيمة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عثر بحارة للصيد التقليدي على جثة القاصر المنحدر من مدينة الفنيدق ، حيث كان قد حاول منذ أزيد من أسبوع الهجرة إلى سبتة المحتلة عن طريق السباحة الحرة رفقة اثنين آخرين من زملائه، لكنه اختفى عن الأنظار.

وقد تم نقل الجثة الى مستودع الاموات بمستشفى الحسيمة .

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