الملك مبرقا البابا فرانسيس: “نقدر جهودكم ومساعيكم الخيرة في نصرة القيم الإنسانية”

هبة بريس

بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

ومما جاء في برقية الملك “يطيب لي بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلائكم الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتحيات، مجددا لقداستكم تقديري الكبير لجهودكم ومساعيكم الخيرة في نصرة القيم الإنسانية الكونية”.

وتابع الملك “كما لا يفوتني أن أسجل اعتزازي بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بحاضرة الفاتيكان، مؤكدا لقداستكم حرصي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك في خدمة السلم والأخوة والتضامن الإنساني عبر العالم”.

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