طانطان : السلطات تحبط عملية للهجرة السرية وتحجز معدات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان وسرية الدرك الملكي ، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة، ليلة الأحد – الاثنين اسفرت عن توقيف عدد من المرشحين للهجرة، من ضمنهم مواطنين مغاربة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم إجهاض هذه العملية بمنطقة الرميلة الساحلية التابعة للجماعة القروية الشبيكة، جنوب مدينة طانطان بحوالي 40 كيلومتر، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز عدد من وسائل لوجستيكية، قارب مطاطي، ومحرك بحري، إطارات مطاطية وثسترات للنجاة، فضلا عن حاويات للبنزين.

وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين في تنظيم هذه العملية، والكشف عن ارتباطاتها بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5