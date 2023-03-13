وهبي: مفهوم الأسرة مقدس في ديننا وثقافتنا ونريد أن يحترمه الغرب

2023-03-13 / 14:38
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هبة بريس

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أن احترامنا كمجتمعات إسلامية لثقافة حقوق الإنسان لا يجب أن يتم على حساب خصوصياتنا وقيمنا الدينية والحضارية.

وشدد الوزير في كلمة له خلال مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس، المنظم من طرف الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، يومه الاثنين 13 مارس 2023، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أن محاولة الغرب فرضه لثقافة حقوق الانسان بشروطها الغربية على الجنوب يثير حساسيات ورفض مطلق لثقافة حقوق الانسان داخل مجتمعاتنا المتميزة بقيم دينية وإنسانية، قد تختلف عن وجهة نظر الغرب لثقافة حقوق الانسان بمفهومها المطلق.

وأضاف وهبي، أن مفهوم الأسرة مقدس في ديننا وثقافتنا وقيمنا ونريد أن يحترمه الغرب وأن لا يفرضوا علينا مفهومهم الجديد للأسرة باعتبارها ثقافة الحريات والحقوق التي يجب اتباعها.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة أن يؤمن الغرب بالحق في الاختلاف الفكري والعقائدي بين قيمنا واحترام كل ثقافة على حدة وأن لا يلغي أحدًا الآخر.

وأكد الوزير أن مجتمعاتنا ترفض اعتماد المفهوم الواحد والوحيد لثقافة حقوق الإنسان، داعيا هذه الدول للحوار والتشارك في وضع القوانين والقرارات، مع ضرورة احترام الخصوصيات والثقافات والقيم الخاصة بكل مجتمع، لذا على البعض مراجعة مواقفه في مجال حقوق الانسان وأن لا يفرضها بصيغتها المطلقة على المجتمعات لاسيما الإسلامية.

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‫2 تعليقات

  1. معقولة بدليل انكم فمباراة المحاماة خديتوا غير اولادكم ،اول مرة كتقول شي حاجة صحيحة

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