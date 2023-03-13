خريبكة تستضيف فعاليات الدورة الأولى للملتقى الثقافي و الابداعي النسائي

القسم الفني: هبة بريس

تنطلق غدا الثلاثاء 14 مارس 2023، بالمركب الثقافي خريبكة، فعاليات الدورة الأولى للملتقى الثقافي والإبداعي النسائي، الذي تنظمه على مدى يومين، المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة بإقليم خريبكة، وتحت إشراف المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة بجهة بني ملال خنيفرة.

هذه التظاهرة الثقافية، تعقد تحت شعار” إبداع المرأة أساسي في النموذج التنموي”، بالتعاون مع بعض فعاليات المجتمع المدني، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للشعر الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس.

يتضمن برنامج هذه الدورة، فقرات متنوعة، تتخللها قراءات شعرية نسائية وفقرات موسيقية ومعرض تشكيلي نسائي وعرض مسرحية وندوة فكرية، بالإضافة إلى ورشات في المسرح والحكي.

كما تشهد الدورة حفل تكريم وعرفان لثلة من الفعاليات النسائية في مختلف المجالات بمدينة خريبكة، فضلا عن تميزها بالاهتمام الكبير الذي توليه المديرية الإقليمية للموظفات والأعوان العاملات بقطاع الثقافة بالإقليم، وذلك بتكريمهن خلال هذه الاحتفالية الثقافية والفنية المتنوعة.

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