خريبكة تستضيف فعاليات الدورة الأولى للملتقى الثقافي و الابداعي النسائي

2023-03-13 / 15:17
القسم الفني: هبة بريس

تنطلق غدا الثلاثاء 14 مارس 2023، بالمركب الثقافي خريبكة، فعاليات الدورة الأولى للملتقى الثقافي والإبداعي النسائي، الذي تنظمه على مدى يومين، المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة بإقليم خريبكة، وتحت إشراف المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة بجهة بني ملال خنيفرة.

هذه التظاهرة الثقافية، تعقد تحت شعار” إبداع المرأة أساسي في النموذج التنموي”، بالتعاون مع بعض فعاليات المجتمع المدني، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للشعر الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس.

يتضمن برنامج هذه الدورة، فقرات متنوعة، تتخللها قراءات شعرية نسائية وفقرات موسيقية ومعرض تشكيلي نسائي وعرض مسرحية وندوة فكرية، بالإضافة إلى ورشات في المسرح والحكي.

كما تشهد الدورة حفل تكريم وعرفان لثلة من الفعاليات النسائية في مختلف المجالات بمدينة خريبكة، فضلا عن تميزها بالاهتمام الكبير الذي توليه المديرية الإقليمية للموظفات والأعوان العاملات بقطاع الثقافة بالإقليم، وذلك بتكريمهن خلال هذه الاحتفالية الثقافية والفنية المتنوعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لوحات الفنانة لبابة لعلج تحتفي بالمرأة في يومها العالمي

لوحات الفنانة لبابة لعلج تحتفي بالمرأة في يومها العالمي

2023-03-13 / 14:26
Photo of سميرة سعيد: عائلة والدي رفضوا توجهي للغناء وكانوا يرون الأمر “عيبا”

سميرة سعيد: عائلة والدي رفضوا توجهي للغناء وكانوا يرون…

2023-03-13 / 13:17
Photo of “تحملت الكثير من الحماقات”.. شاكيرا تتحدث عن تفاصيل انفصالها عن بيكيه

“تحملت الكثير من الحماقات”.. شاكيرا تتحدث عن تفاصيل انفصالها…

2023-03-13 / 11:18
Photo of الرباط.. بنسعيد يفتتح فعاليات أيام السينما الإفريقية

الرباط.. بنسعيد يفتتح فعاليات أيام السينما الإفريقية

2023-03-13 / 10:09
Photo of فيلم “قرنفل” يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط

فيلم “قرنفل” يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر…

2023-03-13 / 09:25
Photo of في رمضان.. رامز جلال يفاجئ المشاهير ب”رامز نيفر أند”

في رمضان.. رامز جلال يفاجئ المشاهير ب”رامز نيفر أند”

2023-03-11 / 12:33
Photo of شيرين تنفي انفصالها عن حسام حبيب وتهدد باللجوء للقضاء

شيرين تنفي انفصالها عن حسام حبيب وتهدد باللجوء للقضاء

2023-03-10 / 16:01
Photo of على المسرح.. إليسا تفاجئ هيفاء وهبي ب”هدية خاصة”

على المسرح.. إليسا تفاجئ هيفاء وهبي ب”هدية خاصة”

2023-03-10 / 12:19
Photo of إطلاق عملية دعم مشاريع النشر والكتاب برسم سنة 2023

إطلاق عملية دعم مشاريع النشر والكتاب برسم سنة 2023

2023-03-10 / 11:19
Photo of مغربي يتوج في مسابقة أمير الشعراء بأبوظبي

مغربي يتوج في مسابقة أمير الشعراء بأبوظبي

2023-03-09 / 15:37
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق