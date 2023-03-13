بنكيران يوجه “البيجيديين” بعدم التعليق على بلاغ “الديوان الملكي”
وجه عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي يومه الاثنين 13 مارس 2023.
وأمر بنكيران كافة “البيجيديين”، بعدم تقديم أي تصريح حول بلاغ الديوان، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
هذا وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر صباح يومه الإثنين، قد أكد على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرت مؤخرا بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي :
” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :
– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.
وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
4 تعليقات
يجب على حزب العدالة و التنمية و حزب الأصالة و المعاصرة أن يتحليا بالروح الوطنية و يعملا على دمقرطة البلاد من الألف إلى الياء بالمساهمة في إنجاح مشاريع
و سياسات التنمية البشرية و ازدهار المغرب، و أن يتوقفا عن استفزاز المغاربة و تعطيل التنمية و تهديد السلم الاجتماعي و إلا ستقوم الدولة على حل الحزبين و منع أعضائها من مزاولة السياسة و الترشيح للانتخابات.
سير الله اغبرليك الشقف انت سبب البلاء و الازمات اللي تيعيش فيها المواطن الفقير رفع الاسعار في كل شيء و قرار تحرير أسعار المحروقات و الغناء اصحاب الكروش الحرام منهم انت و جات هد الحكومة الفاشلة و كملت اللي بقى الله يخد فيكم الحق .
ولماذا لا يعلق ولا ينتقد الحزب وزير الخارجية في بعض الحالات التي يرى فيها انه اخطأ ٠٠هو فعلا وزير الخارجية اصبح مدافعا عن اسرائيل اكثر من دفاعه عن فلسطين وهناك تحقيق جاري على مستوى الاتحاد الافريقي متهم فيها بوريطة بتزوير ومساعدة ممثلة اسرائيل للتسلل داخل القاعة بطريقة تلصصية قبل ان يتم اكتشافها واخراجها من طرف الامن
يبدو ان الخارجية المغربية تتعامل مع اسرائيل بصورة المنقذ له من اخطائه السابقة فتشبثه باسرائيل لدرجة مثيرة للشكوك هي التي حركت حزب العدالة والتنمية ،هنا استذكر بيت شعر لنزار قباني يقول فيه ما ينطبق على بوريطة الذي سمح لليهود بالتغلغل داخل الهيئات المغربية الحساسة
لا زال يكتب شعره العذري قيس ٠٠٠٠واليهود تسربوا لفراش ليلى العامرية
حتى كلاب الحي لم تنبح ٠٠٠٠٠ولم تطلق على الزاني رصاصة بندقية
صياد النعام يلقاها يلقاها متطفل على السياسة تاجر دين حشر انفه مع الساسة و وضع نفسه في مازق لا يحسد عليه
جاء الى الحكومة نتيجة حوادث سير حصلت في البلاد العربية 2011
اناري جابها فراسو
الما و الشطابة