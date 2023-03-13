الركراكي: الواقفون وراء الحملة ضد لقجع لا يمكن أن يكونوا من محبي كرة القدم المغربية

2023-03-13 / 12:40
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هبة بريس - القسم الرياضي

علق مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي على الحملة المغرضة التي يتعرض لها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم , وذلك في ختام ندوته الصحفية لتقديم التشكيلة المستدعاة للمبارتين الوديتين ضد كل من البرازيل والبيرو .

واضاف ان الانتقاد حق مشروع للجميع وان فوزي لقجع في منصب يجعله يتقبل النقد , لكن عندما يتحول الانتقاد لحملة مسعورة وسب مثلما حدث في الايام الاخيرة , رغم ما قدمه الرجل للكرة المغربية بشهادته كلاعب سابق للمنتخب ومدرب حالي للأسود حيث قال أنه شاهد على التطور الذي عرفته الكرة في بلادنا من حيث النتائج والبطولة والبنية التحتية التي اصبح يضرب بها المثل في افريقيا .

وختم بأن الانتقاد شيء جيد لكن ان يكون بأمانة فهذا افضل , واكد بأن الواقفين وراء هذه الحملة ضد لقجع لا يمكن أن يكونو محبين لكرة القدم المغربية

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‫2 تعليقات

  2. ربما كلام الركراكي على صواب. لان الخرجة الأخيرة للقجع عن جاهزية ملف تذاكر قطر الذي أصبح جاهز ليقدمه للعدالة.جعل المفسدين الحقيقين للخروج للخروج ضده. او يعملون لأجندة خارجية.

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