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إيقاف 49 شخصا على خلفية أحداث شغب مباراة الرجاء وحسنية أكادير

2023-03-13 / 12:12
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هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن أكادير على هامش مباراة كرة القدم التي جمعت، أمس الأحد 12 مارس الجاري، بين فريقي حسنية أكادير والرجاء البيضاوي، عن توقيف 49 شخصا، من ضمنهم 34 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب الرياضي والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.

وقد جاءت هذه التدخلات الأمنية في أعقاب هذه المباراة التي شهدت بعض أعمال الشغب والتراشق بالحجارة بمحيط الملعب الكبير لأكادير، مسجلة خسائر مادية لحقت بسبع سيارات خاصة وكذا سيارتين تابعتين للأمن الوطني، علاوة على إصابة مجموعة من عناصر القوات العمومية بجروح تلقوا على إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدابير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فيما تتواصل إجراءات البحث لتشخيص هويات باقي المتورطين في أعمال الشغب التي ارتكبت عند نهاية هذه المباراة.

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