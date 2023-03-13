ضمت أسماء جديدة.. الركراكي يعلن عن قائمة “الأسود” لمواجهة البرازيل والبيرو

2023-03-13 / 11:27
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هبة بريس - القسم الرياضي

كشف وليد الركراكي اللائحة المستدعاة لمبارتي البرازيل والبيرو الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني امام منتخبي البرازيل بالملعب الكبير بطنجة في 25 مارس 2023 والبيرو يوم 28 مارس 2023 بمدريد.

واستقر الركراكي على الاسماء التالية :

حراسة المرمى :

بونو – المحمدي – التكناوتي – بنعبيد

الدفاع :

حكيمي – اكرد – سايس – مزراوي – شادي رياض – اشرف داري – جواد الياميق – عبقار – عطية الله – ايوب عمراوي

الوسط :

امرابط – الصابيري – اوناحي – بوشاوري – بلال الخنوس – عمران لوزا – ياسين كيشطة

الهجوم :

زياش – الزلزولي – ابوخلال – النصيري – الزروري – اشديرة – حمد الله – بوفال – ابراهيم صلاح

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‫5 تعليقات

  3. بعض الغيابات لن يستطيع المدرب تبريرها كرحيمي وريان ماي .وجود بعض المهاجمين بالضبط حمد الله وبوفال ليس له معنى الا الاحتفالية.

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