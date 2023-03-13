الأسعار بمدينة سلا.. البصل يستقر في 13 درهما والدجاج يعاود الارتفاع
سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا طفيفا بمدينة سلا.
وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار الطماطم إلى 4 دراهم، والبطاطس بين 7 و8 دراهم، والجزر بين 3 و5 دراهم، فيما استقر سعر البصل في 13 درهما بمعظم أسواق المدينة.
كما عرفت أسعار الفواكه انخفاضا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 6 و8 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما.
وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، ارتفاعا جديدا بعد تراجعها الطفيف خلال الايام الماضية، حيث بلغ سعر الدجاج الحي 18 درهما، والمذبوح بين 28 و33 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.30 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.
وبهذا فقد عرفت أسعار معظم الخضر والفواكه والدواجن تراجعا طفيفا، حيث يمني المواطنون النفس أن تستمر هذه التراجعات لتصل إلى الأسعار الاعتيادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
4 تعليقات
كيف يعقل على هذه الأسعار الملتهبة الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش لا يستطيع شرائها يجب على الحكومة دعم ومساعدتهم ومراعاة حالتهم الإجتماعية.
المسكين الذي طالما عانى من المعيشة القاسية والآن الزيادات المهولة وبالاخص المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إلى أي حد ستصلون بنا الى هذه الأسعار الملتهبة ، والموظف البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية فكيف يعقل ان يشترى كل المتطلبات الأساسية الضرورية للحياة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تراجعا في اسعار الخضر والفواكه!!!؟؟ البطاطس 🥔 8درهما و البصل 13درهما …اما الفواكه لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم مع اقتراب الشهر الفضيل ارتفاعات صاروخية مثلا لافوكا من 25درهما الى 50درهما ما السبب الله أعلم ؟؟؟!!! يعني المسكين ليس بإمكانه أن يشرب العصير في رمضان الحريرة والماء والشاي فقط اين هده المراقبة ؟؟!!!