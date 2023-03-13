الأسعار بمدينة سلا.. البصل يستقر في 13 درهما والدجاج يعاود الارتفاع

2023-03-13 / 11:11
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هبة بريس - سلا

سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال الأيام الأخيرة، تراجعا طفيفا بمدينة سلا.

وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار الطماطم إلى 4 دراهم، والبطاطس بين 7 و8 دراهم، والجزر بين 3 و5 دراهم، فيما استقر سعر البصل في 13 درهما بمعظم أسواق المدينة.

كما عرفت أسعار الفواكه انخفاضا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 6 و8 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما.

وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، ارتفاعا جديدا بعد تراجعها الطفيف خلال الايام الماضية، حيث بلغ سعر الدجاج الحي 18 درهما، والمذبوح بين  28 و33 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.30 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.

وبهذا فقد عرفت أسعار معظم الخضر والفواكه والدواجن تراجعا طفيفا، حيث يمني المواطنون النفس أن تستمر هذه التراجعات لتصل إلى الأسعار الاعتيادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

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