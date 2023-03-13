شبكة المستشفيات الفلسطينية بالقدس تثمن جهود الملك لدعم المدينة المقدسة وسكانها 

هبة بريس

ثمن مسؤولو شبكة المستشفيات الفلسطينية بالقدس جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم المدينة المقدسة وسكانها في كل المجالات، معربين عن ارتياحهم وإشادتهم بنتائج زيارتهم للمغرب في إطار برنامج عمل وكالة بيت مال القدس الشريف للدعم الاجتماعي.

وفي رسالة موجهة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف، أشاد مسؤولو مستشفيات المقاصد الخيرية، والأوغيستا فيكتوريا – المُطلع، ومار يوسف – الفرنساوي، والهلال الأحمر، والمركز الصحي العربي بمنهجية عمل الوكالة، التابعة للجنة القدس، ومتابعتها الميدانية الحثيثة لكل البرامج والمشاريع التي تطلقها في المدينة المقدسة.

وأعرب ممثلو الشبكة عن إعجابهم بالمستوى العملي والتقني والحضاري للطواقم الطبية المغربية “وما تتحلى به من خلق كريم وإنسانية صادقة، وبحفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الطبي الفلسطيني من الوكالة ومن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

وتابعوا “لقد أثلج صدورنا هذا القدر الكبير من الحفاوة والطيبة والمحبة التي ملأتنا ثقة وطمأنينة بمصير مشترك وبمستقبل أفضل”، معربين عن تطلعهم إلى “مزيد من تعزيز وشائج العلاقات الطيبة التي تتيح للفلسطينيين والفلسطينيات أن ينهلوا من منارات العلوم الراقية في الجامعات المغربية وأطرها الطبية”.

وقال ممثلو الشبكة “لقد غادرنا بلدكم العظيم والمضياف ونحن نبتهل إلى الله العلي القدير أن يمن على المملكة المغربية باليمن والسلامة والازدهار، وأن يمد الله جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بموفور الصحة والعمر المديد وأن يبقى للعدل ضامنا ولبيت مال القدس راعيا”.

وكان الوفد الطبي الفلسطيني قد وقف، من خلال زيارته للمملكة المغربية في الفترة ما بين 20 و27 فبراير الماضي، على تطور إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، في أفق إعمال ورش الحماية الاجتماعية الشامل، بتعليمات ملكية سامية.

والتقى الوفد عددا من المسؤولين المغاربة من مختلف المستويات، لتدارس قضايا ذات صلة بالمستعجلات والطوارئ الصحية في التجربتين المغربية والفلسطينية، وزار عددا من الهيئات والمستشفيات الصحية العسكرية والمدنية والأكاديمية في الرباط والدار البيضاء.

كما شارك الوفد الفلسطيني في ورشة علمية حول منظومة المستعجلات والطوارئ، بمشاركة أطر من وزارة الصحة، وحضر توقيع اتفاق لإحداث وحدة لليقظة والتنسيق والتتبع لحالات الطوارئ والمستعجلات في القدس مع وكالة بيت مال القدس الشريف، ثم عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الوزارة، ومع مسؤولي الوكالة، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المغاربة.

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