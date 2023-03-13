خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 39 هزة ارتدادية

هبة بريس - وكالات

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين بلغ 39 هزة ضعيفة.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غربي اللاذقية 33 كم بلغت 3.2 درجات على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كم بقوة 2.8 درجة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء اسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي مابين 2.1 و4.8 درجات.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قالت الاثنين، أن مناطق في ولايتي هاتاي وملاطية تعرضت لعدة هزات أرضية صباحا، وصلت شدتها إلى 4.7 على مقياس ريختر.

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