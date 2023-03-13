الصورة تعبيرية

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 39 هزة ارتدادية

2023-03-13 / 10:16
8
هبة بريس - وكالات

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين بلغ 39 هزة ضعيفة.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غربي اللاذقية 33 كم بلغت 3.2 درجات على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كم بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كم بقوة 2.8 درجة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء اسكندرون بقوة ما بين 1.5 و4 درجات على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي مابين 2.1 و4.8 درجات.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قالت الاثنين، أن مناطق في ولايتي هاتاي وملاطية تعرضت لعدة هزات أرضية صباحا، وصلت شدتها إلى 4.7 على مقياس ريختر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هتافات طائفية وسياسية.. مباراة كرة قدم تتحول إلى معركة في لبنان

هتافات طائفية وسياسية.. مباراة كرة قدم تتحول إلى معركة…

2023-03-13 / 11:01
Photo of بريطانيا تخصص 150 مليون جنيه إسترليني لتتويج الملك تشارلز الثالث

بريطانيا تخصص 150 مليون جنيه إسترليني لتتويج الملك تشارلز…

2023-03-13 / 09:33
Photo of تراكم آلاف الأطنان من القمامة في شوارع باريس بسبب إضراب عمال النظافة

تراكم آلاف الأطنان من القمامة في شوارع باريس بسبب…

2023-03-12 / 22:26
Photo of إيران تعلن عن اتفاق مع أمريكا لتبادل سجناء وواشنطن تنفي

إيران تعلن عن اتفاق مع أمريكا لتبادل سجناء وواشنطن…

2023-03-12 / 21:22
Photo of الكونغو الديموقراطية.. 17 قتيلا على الأقل في هجوم مسلح

الكونغو الديموقراطية.. 17 قتيلا على الأقل في هجوم مسلح

2023-03-12 / 18:18
Photo of الكاظمي: رأيت ج–ثة صدام حسين قرب منزلي

الكاظمي: رأيت ج–ثة صدام حسين قرب منزلي

2023-03-12 / 17:01
Photo of سرقة “فيلا” محمد صلاح في القاهرة

سرقة “فيلا” محمد صلاح في القاهرة

2023-03-12 / 16:38
Photo of فقدت أملها الأخير”.. تأكيد النبأ الحزين بشأن البلوغر المصرية سارة

فقدت أملها الأخير”.. تأكيد النبأ الحزين بشأن البلوغر المصرية…

2023-03-12 / 14:02
Photo of القضاء الاسباني يغرم زوج بأداء 200 مليون لطليقته أتعاب أشغالها المنزلية

القضاء الاسباني يغرم زوج بأداء 200 مليون لطليقته أتعاب…

2023-03-12 / 12:55
Photo of المحكمة العليا الإيرانية “تؤيد” حكما بإع–دام معارض سويدي إيراني

المحكمة العليا الإيرانية “تؤيد” حكما بإع–دام معارض سويدي إيراني

2023-03-12 / 12:09

‫8 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق