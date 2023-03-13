نادي اشبيلية: حالة بونو مستقرة وقد غادر المستشفى

2023-03-13 / 09:56
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هبة بريس

كشف نادي إشبيلية الإسباني عن حالة حارس المرمى ياسين بونو، بعد تعرضه لإصابة بمباراة ألميريا مساء أمس الاحد.

وفي هذا الصدد، قال النادي في بيانه أن الحارس الدولي المغربي غادر المستشفى، على أن يقضي يوم الإثنين في منزله.

وأشار إلى أن الفحوصات الطبية أكدت عدم معاناته من أي مضاعفات بعدما تعرض لإغماء خفيف بعد اصطدام قوي مع مهاجم المنافس.

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‫19 تعليقات

  2. نتمنى له الشفاء العاجل ورجوعه الى بلده سالما معافى كامل الصحة والعافية يارب العالمين.

  4. الحارس بونو حارس مرمى رائع ومميز لذى الدول العربية والافريقية حفظه الله ونتمنى آلله الشفاء العاجل.

  11. يستحق منا الدعوات السيد الحارس بونو لانه بفظل الله وبفظله شرف المغرب ورفع راية المغرب في قطر اللهم اشفيه.

  19. نطلب من الله القدير الكريم ان يحفظ لاعبتا وبطلنا لمي نراه في الملاعب امين يارب

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