الديوان الملكي يرد على “البيجيدي”: السياسة الخارجية للمملكة من اختصاص الملك
رد الديوان الملكي، على بلاغ لحزب العدالة والتنمية بخصوص العلاقات بين المغرب واسرائيل.
و جاء في بلاغ الديوان الملكي:” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، أكد الديوان الملكي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
وشدد الديوان على أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وأضاف أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
ولفت الى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك، مشيرا إلى أنه تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
18 تعليقات
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وعلى العدالة والتنمية تصحيح موقفها المغلوطة..
الملك هو الدولة والملك هو حكومة
لا سلطة غير سلطة الملك
في الدول المتقدمة يحكم الشعب وفي دول متخلفة يحكم النظام
حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حزب العدالة والتنمية تجاوز خطوط الدولة الحمراء..
حزب العدالة والتنمية يريد زرع الفتنة والعداوة مع دولة فلسطين الشقيقة..
يجب فتح تحقيق لتصريحات العدالة والتنمية الخطيرة ..
جلالة الملك هو الراعي الرسمي للمغرب وعلى باقي الاحزاب ان لا تتدخل في هذه المهام التي تمس بسمعة البلاد ..
قضية المغرب من الوحدة الفلسطينية العادلة ثابت لا تتغير ..
العدالة والتنمية هي سبب البلاء وارتفاع الأسعار التي تعيشه البلاد..
والمغرب دائما يدعم ولازال يعمل جاهدا من اجل استقرار فلسطين..
كل الدول العربية تسمسر بالقضية الفلسطينية ، والكل يعلم ان اهل فلسطين يدافعون على الامة جمعاء ، والأرض الوحيدة التي لا تزال حرة هي غزة. اذا يعني هذا ان اهل فلسطين شرفاء
اللهم احفظ بلدنا وملكنا من الفتن ..
كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق…
واش ” دسمبر ” ولا ” دجنبر ” …… تبت معانا
المغاربة جند مجندين وراء الملك الهمام الله الوطن الملك.وحزب العدالة والتنمية يريد الفتنة هو الذي ادخل غلاء المعيشة بالمغرب
حزب فاشل وسيظل فاشل ،راس ماله الكدوب والنفاق
القضية الوطنية والوحدة الترابية للملك اولا وقبل كل شي العدو الوحيد للمغرب هو الجارة الشريرة المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها رغم كيد الكائدين مرتزقة البولزاريو سيموتون جوعا وعطشا بالخيام البالية بتندوف
هد الحزب العدالة المعمية الفاشل و المنافيق التحرض كالعدته و التجارة في الدين و في القضية الفلسطنية و انتشار الفثنة هد الذيئاب الملتحية المختبئة و راء الديين و القضية الفلسطنية نعلة الله عليهم و الله يحفظ البلادنا و مليكنا و الله اشافيه واعافيه يارب.
بمعنى آصح الدولة ديالي ندير فيها الي بغيت و انتم غير كاراكيز حاطينكم باش تمثلو المسرحية وصافي،،ام الحكم و التحكم فهو في يد شخص واحد،في الدول المحترمة دول الموسسات وا لدموقراطية كل حزب تتكون عندو روئية اقتصادية و سياسية و اصلاحية وكذالك برنامج دبلوماسي تيتقدم للمصوتين باش يختارو سياسة الداخلية والخارجية ديال بلادهم،عكس دولنا التي تعتبر دولة الشخص الواحد المتحكم في جميع القطاعات،هد البلاغ هو دليل على اننا لسنا دولة ديموقراطية او دولة موئسسات انما دولة ديالي ندير فيها الي بغيت