الديوان الملكي يرد على “البيجيدي”: السياسة الخارجية للمملكة من اختصاص الملك

2023-03-13 / 09:15
18
هبة بريس

رد الديوان الملكي، على بلاغ لحزب العدالة والتنمية بخصوص العلاقات بين المغرب واسرائيل.

و جاء في بلاغ الديوان الملكي:” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أكد الديوان الملكي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

وشدد الديوان على أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

وأضاف أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

ولفت الى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك، مشيرا إلى أنه تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنكيران يوجه “البيجيديين” بعدم التعليق على بلاغ “الديوان الملكي”

بنكيران يوجه “البيجيديين” بعدم التعليق على بلاغ “الديوان الملكي”

2023-03-13 / 13:27
Photo of انتخاب المغرب عضوا بمكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين

انتخاب المغرب عضوا بمكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين

2023-03-13 / 10:33
Photo of مباحثات بين ميارة ورئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين

مباحثات بين ميارة ورئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين

2023-03-12 / 21:42
Photo of “ملف الهجرة والحدود البحرية” ..رئيس حكومة جزر الكناري المحلية يزور المغرب

“ملف الهجرة والحدود البحرية” ..رئيس حكومة جزر الكناري المحلية…

2023-03-12 / 19:41
Photo of الأمم المتحدة.. المغرب يجدد نداءه من أجل مكافحة كراهية الإسلام

الأمم المتحدة.. المغرب يجدد نداءه من أجل مكافحة كراهية…

2023-03-12 / 18:28
Photo of وهبي يتفقد وضعية معتقلين مغاربة بأحد السجون العراقية

وهبي يتفقد وضعية معتقلين مغاربة بأحد السجون العراقية

2023-03-11 / 21:23
Photo of بحث آفاق التعاون يجمع السفيرة بنيعيش بمندوبة الحكومة الإسبانية في إقليم كاتالونيا.

بحث آفاق التعاون يجمع السفيرة بنيعيش بمندوبة الحكومة الإسبانية…

2023-03-11 / 18:46
Photo of للتنديد بقمع النظام العسكري الجزائري..”القبايل” تدعو إلى مسيرة حاشدة في باريس

للتنديد بقمع النظام العسكري الجزائري..”القبايل” تدعو إلى مسيرة حاشدة…

2023-03-11 / 18:19
Photo of شوكي: الحكومة دعمت القدرة الشرائية وتداركت التأخر الحاصل في تنزيل ورش ‏التغطية الصحية

شوكي: الحكومة دعمت القدرة الشرائية وتداركت التأخر الحاصل في…

2023-03-11 / 17:51
Photo of الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة شقيقته

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة شقيقته

2023-03-11 / 17:48

‫18 تعليقات

  1. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وعلى العدالة والتنمية تصحيح موقفها المغلوطة..

    3

  2. الملك هو الدولة والملك هو حكومة
    لا سلطة غير سلطة الملك
    في الدول المتقدمة يحكم الشعب وفي دول متخلفة يحكم النظام

    4
    4

  3. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حزب العدالة والتنمية تجاوز خطوط الدولة الحمراء..

    4
    2

  6. جلالة الملك هو الراعي الرسمي للمغرب وعلى باقي الاحزاب ان لا تتدخل في هذه المهام التي تمس بسمعة البلاد ..

    3
    2

  10. كل الدول العربية تسمسر بالقضية الفلسطينية ، والكل يعلم ان اهل فلسطين يدافعون على الامة جمعاء ، والأرض الوحيدة التي لا تزال حرة هي غزة. اذا يعني هذا ان اهل فلسطين شرفاء

    1

  14. المغاربة جند مجندين وراء الملك الهمام الله الوطن الملك.وحزب العدالة والتنمية يريد الفتنة هو الذي ادخل غلاء المعيشة بالمغرب

    2

  16. القضية الوطنية والوحدة الترابية للملك اولا وقبل كل شي العدو الوحيد للمغرب هو الجارة الشريرة المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها رغم كيد الكائدين مرتزقة البولزاريو سيموتون جوعا وعطشا بالخيام البالية بتندوف

  17. هد الحزب العدالة المعمية الفاشل و المنافيق التحرض كالعدته و التجارة في الدين و في القضية الفلسطنية و انتشار الفثنة هد الذيئاب الملتحية المختبئة و راء الديين و القضية الفلسطنية نعلة الله عليهم و الله يحفظ البلادنا و مليكنا و الله اشافيه واعافيه يارب.

  18. بمعنى آصح الدولة ديالي ندير فيها الي بغيت و انتم غير كاراكيز حاطينكم باش تمثلو المسرحية وصافي،،ام الحكم و التحكم فهو في يد شخص واحد،في الدول المحترمة دول الموسسات وا لدموقراطية كل حزب تتكون عندو روئية اقتصادية و سياسية و اصلاحية وكذالك برنامج دبلوماسي تيتقدم للمصوتين باش يختارو سياسة الداخلية والخارجية ديال بلادهم،عكس دولنا التي تعتبر دولة الشخص الواحد المتحكم في جميع القطاعات،هد البلاغ هو دليل على اننا لسنا دولة ديموقراطية او دولة موئسسات انما دولة ديالي ندير فيها الي بغيت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق