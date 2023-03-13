طقس الإثنين.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-03-13 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة وبالسهول الداخلية الوسطى.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية فوق كل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية والسواحل الممتدة من أكادير إلى طانطان، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بجنوب المملكة.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من جنوب البلاد والسواحل الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و 12 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 23 درجة بكل من منطقة سوس و الشياظمة و الجنوب الشرقي للبلاد و بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 17 درجة في ما تبقى من المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أنحاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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‫10 تعليقات

  4. أقبل فصل الربيع الذي يحتاج الى الامطار من اجل نمو النبات والزرع وثمار الاشجار ..

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