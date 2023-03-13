طقس الإثنين.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة وبالسهول الداخلية الوسطى.
ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية فوق كل من السهول الشمالية للمحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية والسواحل الممتدة من أكادير إلى طانطان، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بجنوب المملكة.
كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من جنوب البلاد والسواحل الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط .
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و 12 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 23 درجة بكل من منطقة سوس و الشياظمة و الجنوب الشرقي للبلاد و بداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 17 درجة في ما تبقى من المناطق.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا بمعظم أنحاء المملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
التساقطات المطرية الأخيرة انعشت امال الفلاحين وزرعت فيهم الامل..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية لله الحمد ..
أقبل فصل الربيع الذي يحتاج الى الامطار من اجل نمو النبات والزرع وثمار الاشجار ..
نتمنى ان تعود امطار الرحمة والخير ..
اللهم اسقينا الغيث النافع..
الأقاليم الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية كثيفة توفر مخزون مائي كبير..
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين ..
على الجميع ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها..