القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات تعيد دركية “تيك توك” إلى عملها
هبة بريس_ الرباط
علمت هبة بريس من مصادرها، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات قرر اليوم الأحد إعادة دركية إلى مقر عملها بمركز الدرك الملكي بأولاد سعيد سرية سطات على خلفية ظهورها بمقطع فيديو على تطبيقات تيك توك بزيها الرسمي مصحوبا بالموسيقى وما صاحب ذلك من رود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المعنية بالأمر قد أخضعت لتحقيقات مطولة من قبل القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات للكشف عن ملابسات وظروف تصوير ونشر المقطع المصور، وهو الحادث الذي جعل المعنية بالأمر تخرج عن صمتها في فيديو شرحت فيه حيثيات المقطع متهمة زميلتها بتسريبه.
وأضافت مصادرنا، أن مجريات التحقيق أظهرت أن المقطع لم يكن بدافع النشر، وأن تصويره كان بحسن نية وثقة في إحدى زميلاتها بالعمل.
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المجموع 14 آراء
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12 تعليقات
لاباس في دلك ،لكن الاسلوب الذي تكلمت به في الفيديو ،صراحة عبرت عن تربية زنقاوية لاعلافة لها برجل الدرك. صحيح اسلوب يتداوله البعض منهم خاصة الرجال ،لكن امام الشعب باسره فهذا قمة السفاهة،الله ايهدي ما خلق .التواصل الاجتماعي ادخل الناس في مراهقة غير عليقة بسنهم.
يجب الالتزام بالظوابط العسكرية ..
شكرا القيادة العليا للدرك الملكي..
الإخلال بالمهام وإفشاء اسرار الدولة يعاقب عليها القانون ..
على الدركية ان لا تكرر الخطإ مرة أخرى وان كان سيكلفها مهنتها..
مشكورة القيادة الجهوية على هذه المبادرة الجميلة ..
الحمد لله على تفاعل القيادة الجهوية للدرك وإعادة الدركية لمهمتها..
من الخطأ يتعلم الانسان ..
قرار القيادة الجهوية للدرك لقي ارتياح لدى المواطنين اولا وعائلة الدركية ..
رسالة الى كل موظفي وموظفات الدرك الملكي للالتزام بقواعد المهنة ..
الحمد لله على سلامتها ..
المرأة ضعيفة وغير مستقرة في قراراتها والسبب انها تستعمل قلبها وليس عقلها .