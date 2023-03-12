القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات تعيد دركية “تيك توك” إلى عملها

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات قرر اليوم الأحد إعادة دركية إلى مقر عملها بمركز الدرك الملكي بأولاد سعيد سرية سطات على خلفية ظهورها بمقطع فيديو على تطبيقات تيك توك بزيها الرسمي مصحوبا بالموسيقى وما صاحب ذلك من رود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المعنية بالأمر قد أخضعت لتحقيقات مطولة من قبل القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات للكشف عن ملابسات وظروف تصوير ونشر المقطع المصور، وهو الحادث الذي جعل المعنية بالأمر تخرج عن صمتها في فيديو شرحت فيه حيثيات المقطع متهمة زميلتها بتسريبه.

وأضافت مصادرنا، أن مجريات التحقيق أظهرت أن المقطع لم يكن بدافع النشر، وأن تصويره كان بحسن نية وثقة في إحدى زميلاتها بالعمل.

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