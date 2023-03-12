إيران تعلن عن اتفاق مع أمريكا لتبادل سجناء وواشنطن تنفي

هبة بريس - وكالات

أعلنت إيران اليوم الاحد (12 مارس2023) أن كل شيء “جاهز” للقيام بتبادل للسجناء مع الولايات المتحدة يمكن ان يحصل سريعا اذا كانت الأخيرة راغبة بذلك، لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها مزاعم “كاذبة”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي “توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأمريكي، أعتقد أننا سنشهد تبادلا للأسرى في فترة وجيزة”. وأضاف “من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حاليا على التنسيق الفني النهائي”.

ومن بين الأمريكيين العديدين المحتجزين في إيران سياماك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية الإيرانية، وصدر في عام 2016 حكم بسجنه عشر سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأمريكية.

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