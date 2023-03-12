إتفاق رسمي بين المغرب و الهند لتصنيع عربات عسكرية بالمملكة
هبة بريس - الرباط
علن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي ، أن المغرب والهند اتفقا على تصنيع عربات عسكرية بالمغرب لتلبية طلبات الجيش المغربي وكذلك السوق الإفريقية وجعل المغرب أرضية للتصدير.
️ويأتي هذا الاتفاق استكمالا للاتفاق الاستراتيجي بين المغرب والهند ، الذي بموجبه يتم تأمين الأسمدة للهند مقابل استثمارها في التكنولوجيا الدقيقة و الصناعات الدفاعية بالمملكة المغربية .
وحققت الهند تقدما ملحوظا فى النهوض بقدراتها على التصنيع العسكرى، حيث يحتل الجيش الهند المرتبة الرابعة بين أقوى جيوش العالم من أصل 142 دولة.
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