إتفاق رسمي بين المغرب و ‎الهند لتصنيع عربات عسكرية بالمملكة

2023-03-12 / 21:10
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هبة بريس - الرباط

علن ‎الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي ، أن المغرب والهند اتفقا على تصنيع عربات عسكرية بالمغرب لتلبية طلبات الجيش المغربي وكذلك السوق الإفريقية وجعل المغرب أرضية للتصدير.

️ويأتي هذا الاتفاق استكمالا للاتفاق الاستراتيجي بين المغرب والهند ، الذي بموجبه يتم تأمين الأسمدة للهند مقابل استثمارها في التكنولوجيا الدقيقة و الصناعات الدفاعية بالمملكة المغربية .

وحققت الهند تقدما ملحوظا فى النهوض بقدراتها على التصنيع العسكرى، حيث يحتل الجيش الهند المرتبة الرابعة بين أقوى جيوش العالم من أصل 142 دولة.

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