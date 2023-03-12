8 قـ.ـتلى في انقلاب زورقين قبالة سواحل سان دييغو الأمريكية

هبة بريس - وكالات

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم بعد انقلاب قاربين بالقرب من الشاطئ الأسود في سان دييغو بكاليفورنيا الأمريكية، وفقا لمسؤولي الطوارئ.

بدأت إدارة الإنقاذ في سان دييغو في تلقي مكالمات حول زورقي صيد بانجا (قوارب صيد صغيرة نسبيا مزودة بمحركات خارجية) في حوالي الساعة 11:30 مساء السبت، بحسب قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

تلقت السلطات مكالمة من امرأة أبلغت أنها كانت على متن قارب بانجا مع 15 شخصا وصلوا إلى اليابسة في شاطئ بلاكز وأن بانجا أخرى على متنها ثمانية أشخاص قد انقلبت وأن الضحايا كانوا في الماء، حسبما قال مسؤولو الإنقاذ في بيان.

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