رفقة مساعده يوسف فرتوت..الزاكي يوقع عقد تدريبه المنتخب السوداني

2023-03-12 / 19:15
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هبة بريس - متابعة

أعل الاتحاد السوداني لكرة القدم، الأحد 12 مارس 2023، تعاقده مع المدرب المغربي الزاكي بادو، للإشراف على تدريب المنتخب السوداني الأول لكرة القدم.
وقع الزاكي بادو، الناخب الوطني المغربي السابق، الأحد 12 مارس 2023، عقد تدريبه المنتخب السوداني الأول، بمساعدة مواطنه يوسف فرتوت.

واستنادا إلى معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، فإن الزاكي بادو، سيشرف على تدريب المنتخب الأول، بالإضافة إلى إشرافه على المنتخب الأولمبي.

وقال معتصم جعفر: “اخترنا بادو الزاكي لإنجازاته الكثيرة، ووضعنا التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا هدفا استراتيجيا، نعمل على خطط لضمان تحليق جميع منتخباتنا الوطنية في مختلف البطولات”.

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