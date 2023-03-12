بونو يتعرض لإصابة قوية ويترك أرضية الملعب أمام ألميريا الاسباني

هبة بريس - القسم الرياضي

تعرض الدولي المغربي ياسين بونو لإصابة قوية خلال مباراة فريقه اشبيلية ضد ألميريا، اليوم السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وأصيب بونو بعد اصطدام قوي مع أحد لاعبي ألميريا، حيث ترك أرضية الملعب في الدقيقة 36 من الجولة الأولى.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 8 0