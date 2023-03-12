بونو يتعرض لإصابة قوية ويترك أرضية الملعب أمام ألميريا الاسباني

2023-03-12 / 18:32
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هبة بريس - القسم الرياضي

تعرض الدولي المغربي ياسين بونو لإصابة قوية خلال مباراة فريقه اشبيلية ضد ألميريا، اليوم السبت، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وأصيب بونو بعد اصطدام قوي مع أحد لاعبي ألميريا، حيث ترك أرضية الملعب في الدقيقة 36 من الجولة الأولى.

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‫10 تعليقات

  4. ما هذآ الخبر الذي نقرؤه ،انه خبر محزن جدا ومؤلم نرجوا من الله عزوجل شفاءا عاجلا.

  6. إنه بطل يلعب بكل روح رياضية اللهم اشفيه ويرجع الى اهليه سالما معافى كامل الصحة والعافية يارب.

  7. أحسن وافظل حارس مرمى على صعيد افريقيا فهو يستحق أن ندعوا له بالشفاء العاجل .

  8. نتوسلوا من الله عزوجل أن يشفي هذآ البطل الذي رفع راية المغرب في قطر وأن يمتعه الصحة والعافية يارب.

  9. قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا والحمدلله على كل حال نطلب من الله عزوجل ان يشفيك ويشفي مرضى المسلمين والمسلمات يآرب.

  10. كان على الطبيب ان ينقله عل الفور لتلقي العلاج اللازم وبالاخص أنه أصيب في رأسه.. نتمنى له الشفاء العاجل.

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