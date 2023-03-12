الكونغو الديموقراطية.. 17 قتيلا على الأقل في هجوم مسلح

هبة بريس - وكالات

أسفر هجوم جديد نُسب إلى متمردي “القوات الديمقراطية المتحالفة” في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد 12 مارس، عن 17 قتيلا على الأقل، بعد أيام قليلة من مجزرة نُسبت لنفس المتمردين التابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك حسبما أعلنت عنه السلطات المحلية.

ووقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم في قرية كيريندرا الواقعة بمنطقة بيني بإقليم شمال كيفو، وفقا لزعيم القرية، كاتيمبو كاهونغيا.

وأشار زعيم القرية إلى أنه تم إحصاء ” 17 قتيلا وأربعة جرحى”، مضيفا أن المهاجمين أضرموا النيران أيضا في عدة مباني، و”استخدموا الأسلحة البيضاء والنارية لقتل السكان”.

من جهته، كتب الحاكم السابق لإقليم شمال كيفو، كارلي نزانزو كاسيفيتا، تغريدة على تويتر، قال فيها إن الحصيلة المؤقتة تبلغ 19 قتيلا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد السكان قوله إن بعض القتلى كانوا متواجدين بفندق أحرقه المهاجمون، فيما لقي آخرون مصرعهم أثناء تواجدهم بمركز صحي.

وكان هجوم سابق منسوب أيضا إلى متمردي “القوات الديمقراطية المتحالفة” قد أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا ليلة الأربعاء-الخميس في قريتين تقعان أيضًا في منطقة بيني.

وتتألف “القوات الديمقراطية المتحالفة” في الأصل من متمردين غالبيتهم من الأوغنديين المسلمين، الذين بدؤوا عملياتهم في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، واتُّهموا بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين.

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