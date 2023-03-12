طنجة ..سيدة تضع مولودتها بحديقة مقابلة لمستشفى محمد الخامس الجهوي
هبة بريس - مكتب طنجة
حاصر المخاض سيدة في عقدها الثالث ، اليوم الأحد ، بحديقة مقابلة لمستشفى محمد الخامس الجهوي ، حيث وضعت مولودا فارق الحياة بعد ذلك ، في وقت فتحت فيه ادارة المستشفى تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة .
مصادر “هبة بريس ” أفادت أن السيدة اتجهت صباح اليوم صوب مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة من أجل وضع مولودها، قبل أن يطلب منها إجراء بعض الفحوصات الطبية خارج المستشفى ، حيث باغتها المخاض ووضعت جنينها بالمرفق العمومي .
ادارة مستشفى محمد الخامس قالت ان السيدة اتجهت صوب المستشفى بسبب مغص في المعدة حيث اعطيت لها تحاليل لاجراءها خارج المستشفى قبل ان يباغثها مخاض الولادة بحديقة مقابلة للمستشفى .
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المجموع 6 آراء
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2 تعليقات
Moustachfa mouhamed 5 dirha f youtube wchof lmasaib
Dawr dyal lwizara mamswkch
Wmadayrch khdmtou
علاش كتكذبو على عباد الله، جريتو عليها باش تمشي لشي كلينيك.
الله ياخذ فيكم الحق اقلوب الحجر.
الله يعطيكم العذاب