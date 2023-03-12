طنجة ..سيدة تضع مولودتها بحديقة مقابلة لمستشفى محمد الخامس الجهوي

هبة بريس - مكتب طنجة

حاصر المخاض سيدة في عقدها الثالث ، اليوم الأحد ، بحديقة مقابلة لمستشفى محمد الخامس الجهوي ، حيث وضعت مولودا فارق الحياة بعد ذلك ، في وقت فتحت فيه ادارة المستشفى تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة .

مصادر “هبة بريس ” أفادت أن السيدة اتجهت صباح اليوم صوب مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة من أجل وضع مولودها، قبل أن يطلب منها إجراء بعض الفحوصات الطبية خارج المستشفى ، حيث باغتها المخاض ووضعت جنينها بالمرفق العمومي .

ادارة مستشفى محمد الخامس قالت ان السيدة اتجهت صوب المستشفى بسبب مغص في المعدة حيث اعطيت لها تحاليل لاجراءها خارج المستشفى قبل ان يباغثها مخاض الولادة بحديقة مقابلة للمستشفى .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0