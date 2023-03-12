جامعة القاضي عياض تفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة “المحكمة الصورية العربية”

هبة بريس _ الرباط

فاز فريق جامعة القاضي عياض بمراكش بالمرتبة الأولى في مسابقة “المحكمة الصورية العربية” في نسختها التاسعة التي نظمتها مؤخرا كلية القانون الكويتية العالمية.

وتوج فريق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض، الذي قاده الدكتور محمد محروك، أستاذ القانون الخاص، وضم الطلبة كوثر الحريشي وعبد الرحيم الرسمي وأكرم الحنين، بالرتبة الأولى من بين 23 جامعة تمثل 13 دولة عربية شاركت في هذه المسابقة التي تعد من أبرز المسابقات القانونية باللغة العربية.

كما شارك في هذه المسابقة، التي ترأس حفل افتتاحها وكيل وزارة العدل وعرف حضور عدد من سفراء الدول العربية المشاركة في المسابقة من ضمنهم سفير المغرب بالكويت علي ابن عيسى، فريق من أربعة طلبة من جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، برفقة الدكتور عبد الحليم العربي، أستاذ القانون الخاص، إضافة إلى المحكمين الدكتور البشير الموتاقي، أستاذ القانون العام بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والدكتورة سعدية مجيدي، أستاذة العلوم الجنائية بجامعة القاضي عياض.

و”المحكمة الصورية” هي مسابقة علمية قانونية تجمع طلبة الجامعات القانونية في الوطن العربي سنويا للتنافس العلمي حول قضية افتراضية يتم من خلالها تدريب الطلبة على كيفية كتابة المذكرات القانونية والترافع أمام لجنة محكمين بهدف صقل المواهب القانونية والعمل على تميز الطلبة المشاركين من خلال تبادل الخبرات والثقافات المختلفة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1