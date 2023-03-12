جون أفريك: المغرب نموذج إفريقي للدبلوماسية الرياضية
كتبت مجلة “جون أفريك” أن المغرب يعد نموذجا إفريقيا للدبلوماسية الرياضية، مسلطة الضوء على منجزات المملكة في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية وتشجيع الرياضيين.
ونقلت المجلة عن جان بابتيست غيغان، مؤلف كتاب “الجغرافيا السياسية للرياضة.. شرح آخر للعالم”، قوله إن المغرب “أفضل مثال إفريقي في هذا المجال”، مشيرا إلى أن المغرب “ينشط بشكل خاص في كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في إفريقيا”.
وأوضح أن المغرب بلد مستقر، سياحي وآمن للغاية، مبرزا أنه قد لا يملك نفس الموارد المالية مثل بلدان إفريقية أخرى، لكن “البلد لديه أفكار”.
ويضيف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أقامت علاقات مع 44 اتحادا في إفريقيا جنوب الصحراء في مجالات مختلفة (إدارية، رياضية، إلخ)، مسجلا أن الدولة تراهن على جودة بنيتها التحتية – الملاعب والفنادق والنقل والاتصالات – لترسيخ نفسها ” كلاعب رئيسي “في القارة. وبإمكان التخصصات الأخرى، مثل كرة اليد أو كرة السلة، التي تزدهر في إفريقيا دون الوصول إلى شعبية كرة القدم، أن تكون جزءا من هذه الإستراتيجية.
وأشار إلى أن نشاط المملكة لا يقتصر على محيطها القريب، مشيرا إلى أن المغرب نظم بطولة أمم إفريقيا للمحليين عام 2018، وكأس إفريقيا للأمم للسيدات عام 2022 وسيستضيف بطولة 2024. كما أنه يتطلع إلى احتضان بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025.
وذكر أيضا بأن المغرب كان قد تقدم بطلب لتنظيم مونديال 2026 وقدم ملفا “قويا” ضد الثلاثي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
“ومع ذلك، هذه ليست هزيمة للمغرب. لقد أثبت بالفعل أنه قادر على التنافس مع ثلاث دول أكثر ثراء منه، وقد تم الحديث عن ترشيحه في جميع أنحاء العالم. لقد بدا كمرشح قوي معتد بقناعات صلبة. إنه يتصرف بذكاء وبدون إنفاق مبالغ باهظة”.
ولاحظت المجلة أن المغرب مؤهل للتقدم بطلب لتنظيم المونديال الموالي، حتى لو كانت الزيادة من 32 إلى 48 فريقا (من 2026) ستفرض مواصفات أكثر تطلبا.
وخلصت إلى أنه يمكن لدبلوماسيته الرياضية وصورته الجدية أن تسمح للمغرب بالتقدم مرة أخرى، من خلال فتح ملف الترشح مع دولة أو دولتين أخريين. وخلص جان بابتيست غيغان إلى القول “لن أتفاجأ إذا كان على المدى المتوسط مرشحا لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية”.
10 تعليقات
أين هي الملاعب التي تشرف بلدنا حتى يكون المغرب نموذج لافريقيا دبلوماسيا في مجال الرياضة.
كرة القدم ذهبت مع اناسها القدماء.. أما الآن فهي تبدير المال وضياع الوقت فقط.
إنها بروطوكول فقط أما المعقول والتغيير والاصلاحات فهي مندثرة حدث ولا حرج هههههههههههه.
أغلب الشعب المغربي يعاني من الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والبطالة وووووو وووووووو وغيرها والآن تحدثون عن الدبلوماسية الرياضية والمال يبدر في كرة القدم…
فوزي لقجع رجل ديبلوماسي بامتياز فهو يستحق التكريم والتقدير، لأنه أعطى الكثير لكرة القدم وخير دليل مونديال قطر.
السيد فوزي لقجع اعطى لكرة القدم رئية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها لتشريف كرة القدم المغربية.
المغرب أحسن بلد عربي إفريقي ديبلوماسي رياضي وانا افتخر به ونتمنى للسيد لقجع المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات من أجل الوصول إلى مغرب أفضل بكثير من السابق.
السيد فوزي لقجع اعطى صورة واضحة كوضوح الشمس لكرة القدم رئية استراتيجية جديدة ورائعة جدا لكرة القدم ولا سيما مونديال قطر.
هل هناك ملاعب في المستوى حتى يقوم المغرب بتنظيم كأس العالم ( مونديال)؟؟؟؟
من أجل تقديمه لطلب تنظيم المونديال يجب بناء ملاعب في جودة عالية وبتكنولوجيا حديثة..حتى يقبل ملفه هههههههههههه.